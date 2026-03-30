МФЦ Прикамья вошел в список лидеров по предоставлению мер поддержки для участников СВО и их семей

Пермский край вошел в число лучших субъектов РФ по доступности предоставляемых через многофункциональные центры мер поддержки для участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Это следует из результатов исследования, проведенного Минэкономразвития РФ.

Фото: пресс-служба краевого правительства

При формировании рейтинга учитывались такие показатели, как доля мер поддержки, которую МФЦ каждого региона оказывают участникам СВО и их семьям, запуск и работа сервисов персонализированного информирования и комплексного запроса, а также общая удовлетворенность граждан качеством услуг.

«МФЦ Пермского края продемонстрировали высокие результаты, набрав максимальное количество баллов по всем показателям,— заявил руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов.— В каждом филиале “Мои Документы” доступно 54 вида поддержки для военнослужащих и их семей; 44 из них можно оформить комплексно, подав всего одно заявление».

Комплексный запрос дает возможность в режиме «одного окна» и за один визит в МФЦ оформить услуги, положенные участникам СВО и членам их семей на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В их список, в частности, входят предоставление земельных участков, единовременные и ежемесячные денежные выплаты, компенсация за жилищно-коммунальные услуги, реабилитация в центрах социально-психологической реабилитации и другие.

С начала 2026 года МФЦ Пермского края уже оказали более 1,3 тыс. услуг участникам СВО, ветеранам боевых действий и их семьям.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному МФЦ усилить работу по повышению доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в формате комплексного запроса для участников СВО и членов их семей. «Наша общая задача — чтобы все участники специальной военной операции и члены их семей были обеспечены поддержкой и заботой со стороны государства и местных властей. Особый фокус на том, чтобы услуги были комфортными и удобными, давали время для жизни каждому ветерану. Это большая и важная работа, которая должна вестись системно. Все органы власти, общественные организации, медицинские учреждения, волонтерские движения должны быть вовлечены в этот процесс»,— подчеркнул глава Прикамья.