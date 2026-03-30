В Башкирии рассмотрят дело водителя, по вине которого погибли три пассажира

Чишминский районный суд рассмотрит уголовное дело 41-летнего водителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности гибель двух и более человек (ч.5 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемый за рулем Lada Largus, двигаясь по дороге в направлении села Шингак-Куль, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Mitsubishi L200.

В результате аварии двое пассажиров Lada скончались на месте, еще один — в больнице.

Фигурант уголовного дела признал вину.

