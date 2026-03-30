«Единая Россия» определит кандидатов в Госдуму от Саратовской области к лету

«Единая Россия» запустила процедуру предварительного голосования для отбора кандидатов на выборы в Государственную думу IX созыва. В 2025 году Центризбирком изменил нумерацию одномандатных округов в регионах, но оставил за Саратовской областью прежние четыре территории. Заявки на участие в праймериз принимаются до 30 апреля, само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Параллельно с федеральной кампанией в регионе состоятся выборы в Саратовскую городскую думу и довыборы в районные советы Балаково и Вольска.

На округе № 164, который сменил название с Балаковского на Саратовский, на праймериз выдвинулся действующий спикер Госдумы Вячеслав Володин. Компанию спикеру составят директора школ Елена Лебедева из Новоузенска и Наталия Цапаева из Балаково.

Бывший Балашовский округ получил номер 165 и теперь именуется Балаковским. Его в нынешнем созыве представляет Андрей Воробьев. На праймериз там выдвинулась действующий депутат Саратовской областной думы Антонина Галяшкина; с ней за право попасть на выборы поспорят сотрудник СГАПа Александр Краснощеков и директор школы из Екатериновки Ирина Павлова.

На округе № 166 (Балашовский) зарегистрированы два кандидата: действующий депутат Госдумы Николай Панков и юрист из Духовницкого района Ирина Лопатина. Действующий депутат Андрей Воробьев, представляющий сейчас эту территорию, не фигурирует в списках для участия в праймериз.

На округе № 167 в Энгельсе основным претендентом видят героя России, руководителя комитета по делам ветеранов в областной думе Александра Янкловича. Он полтора года пробыл на СВО, его кандидатура соответствует запросу на присутствие в органах власти людей с опытом поддержки бойцов. Соперниками господина Янкловича стали учитель истории из Турковского района Наталья Левина и сотрудница библиотеки из Ершова Любовь Шелих.

В федеральной части списка «Единой России» также произошли изменения. Возглавит список Вячеслав Володин. Среди заявившихся — уроженка Пензы, зампредседателя Думы Анна Кузнецова. В прошлый созыв она попала в парламент по федеральному списку как детский омбудсмен. Ее место уполномоченного по правам ребенка позже заняла уроженка Пензы Мария Львова-Белова, которая в 2024 году развелась с мужем-священником и вышла замуж за православного миллиардера Константина Малофеева.

От Саратовской области по спискам намерен избираться промышленник Глеб Хор. Виктор Кидяев, дважды проходивший в Думу от региона, и Виталий Ефимов, возглавлявший комитет по транспорту, в предварительном голосовании пока не заявлены.

