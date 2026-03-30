Жительнице Ульяновской области дали три года колонии-поселения за ДТП с гибелью детей

Жительница райцентра Чердаклы Ульяновской области Ирина Колбасова признана судом виновной в нарушении ПДД, повлекшем гибель двух детей (ч. 5 ст. 264 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом в понедельник сообщила прокуратура Ульяновской области.

По данным следствия, 20 июня 2025 года 61-летняя жительница райцентра Чердаклы Ирина Колбасова, управляя автомобилем марки Toyota RAV4, на трассе Солдатская Ташла – Кузоватово – Новопасское, «значительно превысив установленную скорость, допустила съезд автомобиля в дренажную канаву». В результате ДТП две пассажирки — малолетние девочки — от множественных травм скончались на месте происшествия. Обвиняемая признала свою вину в полном объеме.

Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Ирину Колбасову к трем годам колонии-поселения с лишением водительских прав на два с половиной года.

Андрей Васильев, Ульяновск