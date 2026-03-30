По американской базе Виктория в Багдаде ударил беспилотник

Американская военная база Виктория в центре Багдада подверглась атаке, сообщило Tasnim. По данным турецкого агентства Anadolu, удары были совершены с применением БПЛА. Ответственность за атаку пока никто не взял. В предыдущий раз базу атаковали 21 марта. Тогда на военном объекте произошел пожар.

Объект расположен рядом с международным аэропортом столицы Ирака, который сегодня также был атакован. Он подвергался ударам со стороны Ирана уже несколько раз с начала американо-израильской операции.

США и Израиль наносят удары по Ирану с конца февраля. В ответ Исламская Республика атакует американские военные объекты в странах Ближнего Востока. Под атаки также попадает территория Израиля.