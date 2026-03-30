Лидер единороссов в гордуме Барнаула готов участвовать в выборах в заксобрание

Руководитель фракции «Единой России» (ЕР) в гордуме Барнаула Вячеслав Перерядов подал заявление об участии в партийном предварительном голосовании. Он намерен побороться за место в законодательном собрании Алтайского края.

Господин Перерядов дважды избирался депутатом гордумы — в 2017 и 2022 годах. Представляет в муниципальном парламенте одномандатный избирательный округ №17. По данным сайта гордумы, является гендиректором ООО «Алтайские карьеры». Входит в состав политсовета регионального отделения ЕР.

Выдвижение кандидатов завершится 30 апреля.

Валерий Лавский