«СИБУР-Химпром» выбрался из многомиллионных убытков

АО «СИБУР-Химпром» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. По информации «СПАРК-Интерфакс», по итогам отчетного периода компания продемонстрировала чистую прибыль в размере 778,52 млн руб. Годом ранее АО отчиталось об убытках в 663,2 млн руб. Выручка общества увеличилась на 1,6% — до 13,248 млрд руб. (годом ранее — 13,036 млрд руб.). На 1,6% также увеличилась себестоимость продаж — она составила 11,1 млрд против 10,9 млрд руб. в 2024-м.

«СИБУР-Химпром» — пермская производственная площадка «СИБУР Холдинга», одной из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний в РФ. АО «СИБУР-Химпром» выпускает бутиловые спирты, этилен, пропилен, этилбензол, стирол и полистирол, а также пластификаторы и 2-этилгексанол.