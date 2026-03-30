Россияне пожаловались на масштабный сбой в мессенджере Max

В работе российского мессенджера Max утром 30 марта произошел сбой. Согласно данным Сбой.рф, после 9:00 мск резко возросло число жалоб пользователей на неполадки.

Согласно статистике Сбой.рф, больше всего сообщений о неполадках в Max поступило из Москвы (23%), на втором месте — Хабаровский край (11%).

По данным сайта detector404.ru, больше половины жалоб касаются оповещений в приложении. Также пользователи сообщают о сбое мобильного приложения в целом.