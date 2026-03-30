Жителя Очера приговорили к 18 годам колонии строгого режима за особо тяжкие преступления

Пермский краевой суд признал жителя Очера виновным в убийстве, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью, в покушении на убийство двух лиц, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью, а также в умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года ранее судимый житель города Очера в ходе ссоры со своей знакомой решил совершить ее убийство и убийство ее сожителя путем поджога жилого многоквартирного дома. Злоумышленник поджег вещи, находившиеся в подъезде дома, где проживали потерпевшие. Дождавшись, пока огонь распространится на стены и дверь, ведущую в квартиру, он скрылся с места происшествия.

В ходе пожара потерпевшая скончалась на месте происшествия, а ее сожитель сумел выбраться из горящего дома. Дом был полностью уничтожен огнем, в том числе было уничтожено имущество, находящееся в других квартирах дома. Преступными действиями злоумышленника жильцам дома причинен материальный ущерб на сумму более 3,5 млн руб.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.