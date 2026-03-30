В Уфе за месяц концентрации вредных примесей 13 раз превысили норму

В феврале уровень загрязнения воздуха в Уфе, Стерлитамаке и Салавате оценен как повышенный. Об этом говорится в ежемесячном обзоре состояния окружающей среды в Башкирии, подготовленном Башгидрометцентром. В Благовещенске и Туймазах уровень загрязнения оказался низким.

Из отчета следует, что в Уфе за месяц зафиксировано 13 случаев превышения допустимых норм содержания загрязняющих веществ. Например, пять раз отклонялось от предельно допустимых концентраций содержание двуокиси азота, три раза — этилбензола, по два раза — сероводорода и кумола, один раз — ксилола.

В Стерлитамаке превышение допустимых норм зафиксировано восемь раз (пять раз — этилбензола, два раза — изопропилбензола, один раз — формальдегида), в Салавате выявлено 14 случаев, в 11 из которых превысило норму содержание этилбензола, в двух — фенола, в одном — кумола.

Отмечается, что среднемесячное содержание вредных примесей в воздухе не превышало предельной допустимых концентраций.

В январе Башгидрометцентр оценил уровень загрязнения в Уфе как высокий, в Салавате и Стерлитамаке — как повышенный. В феврале 2025 года высокое загрязнение атмосферы зафиксировано в Уфе и Салавате, повышенное — в Стерлитамаке.

Идэль Гумеров