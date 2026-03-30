Житель Лысьвы решил заплатить долги на 1 млн рублей, чтобы не лишиться своей Audi

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю арестовали за долги иномарку у жителя Лысьвы. Не желая расставаться с машиной, должник на следующий день заявил о готовности погасить свои обязательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Автомобиль Audi A7 бизнес-класса был задержан в ходе совместного рейда приставов, ГИБДД и администрации Лысьвы. С помощью автоматизированного программного комплекса «Дорожный пристав» было установлено, что в отношении владельца немецкой иномарки возбуждено около 50 исполнительных производств о взыскании кредитов на общую сумму свыше 1,1 млн руб.

В целях принудительного взыскания задолженности пристав наложил арест на иномарку. При погрузке машины на эвакуатор должник пытался помешать проведению исполнительных действий: залезал на спецтранспорт, затягивал время. Несмотря на это, иномарку изъяли и доставили на специализированную автостоянку в Чусовой. Уже на следующий день неплательщик пришел на прием к приставуисполнителю с намерением погасить всю сумму задолженности. Мужчине выдали квитанцию для оплаты. Как только денежные средства поступят на счет подразделения ведомства, владелец получит обратно свой автомобиль.