Умерла американская актриса Мэри Бет Херт

Американская актриса Мэри Бет Херт умерла в США в возрасте 79 лет, сообщает Variety. В 2015 году у артистки диагностировали болезнь Альцгеймера.

Фото: SHAUN MADER / Patrick McMullan / Getty Images

«Она была актрисой, женой, сестрой, матерью, тетей, другом, и она исполняла эти роли с достоинством и доброй стойкостью. И хотя мы испытываем горе, есть позитивная составляющая в том, что она больше не страдает и теперь воссоединилась в покое со своими сестрами»,— сказано в совместном заявлении ее дочери Молли и мужа, сценариста и режиссера Пола Шредера.

Мэри Бет Херт начала карьеру с постановок на Бродвее, за что трижды была номинирована на премию «Тони». Как актриса наиболее известна по фильмам «Интерьеры» (1978 год) Вуди Аллена и «Мир по Гарпу» (1982), в котором она снялась вместе с Робином Уильямсом. «Интерьеры» принесли ей номинацию на премию BAFTA. В общей сложности на ее счету более 40 ролей в фильмах и сериалах, в числе которых «Чуткий сон» (1992), «Шесть степеней отчуждения» (1993), «Скорбь» (1997), «Воскрешая мертвецов» (1999), «Осень в Нью-Йорке» (2000), «Семьянин» (2000), «Шесть демонов Эмили Роуз» (2005).