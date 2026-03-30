Пашиняна выдвинули кандидатом в премьер-министры Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинут кандидатом на пост главы правительства от возглавляемой им партии «Гражданский договор» на парламентских выборах в июне.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Благодарю всех партийных товарищей за то, что… удостоили чести быть кандидатом в премьер-министры Республики Армения», — написал Никол Пашинян в Telegram-канале по итогам двух внутренних этапов выборов партии «Гражданский договор».

Никол Пашинян занимает пост премьер-министра Армении с мая 2018 года. В 2021 году он был переизбран после досрочных выборов. Очередные парламентские выборы в стране пройдут 7 июня 2026 года.