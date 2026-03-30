Глава СКР взял на контроль дело о плохих дорогах в Шаранском районе

Следственное управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело из-за некачественных дорог в Шаранском районе. Как сообщает Информационный центр СКР, поводом для дела послужило обращение местных жителей в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина.

В ведомстве сообщают, что ведущая в деревни Дражево, Роща, Писарево и другие населенные пункты автодорога, со слов жителей, находится в непригодном состоянии: на ней нет асфальта, полотно размывает, поверхность покрыта колеей и ямами. Власти якобы не предпринимают мер для ремонта дороги.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Владимиру Архангельскому доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Идэль Гумеров