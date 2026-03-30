Северная Осетия заняла 36 место по вводу жилья в 2025 году

Республика Северная Осетия-Алания завершила 2025 год на 36-м месте в общероссийском рейтинге регионов по вводу жилья на одного жителя — этот показатель достиг 0,695 кв. м общей площади на человека. Минстрой республики фиксирует перевыполнение плана: вместо запланированных 450 тыс. кв. м ввели 471,3 тыс. кв. м жилья, где индивидуальные дома составили 241 тыс. кв. м, а многоквартирные — 230,3 тыс. кв. м.

Северо-Кавказстат подтверждает эти цифры и отмечает снижение общего ввода в СКФО на 13% — до 7,8 млн кв. м с 9 млн кв. м в 2024 году, при этом население построило 5,2 млн кв. м, потеряв 23% к прошлому году.

Эксперты связывают позицию Северной Осетии с высокой базой обеспеченности жильем — 30,2 кв. м на человека по данным 2021 года, что превышает средние значения по СКФО и России. В 2025 году республика сократила ввод на 8% по сравнению с 2024-м (511,9 тыс. кв. м), но удержала лидерство в округе по перевыполнению планов. Ингушетия показала лучший рост в СКФО — ввела 214 тыс. кв. м (+25% к 2024 году), из них 137 тыс. кв. м приходится на население. Кабардино-Балкария нарастила объемы на 5% до 642 тыс. кв. м, где граждане построили 420 тыс. кв. м. Ставропольский край лидирует в округе с 1,892 млн кв. м (+145% к плану: 692 тыс. кв. м многоквартирных и 1,2 млн кв. м ИЖС).

В первом квартале 2025-го Северная Осетия уже ввела 250,7 тыс. кв. м (108,4 тыс. кв. м ИЖС и 142,3 тыс. кв. м многоквартирных), что укладывается в федеральный проект «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с целевым ориентиром 450 тыс. кв. м ежегодно. На 2026 год власти республики запланировали 466 тыс. кв. м, чтобы укрепить позиции в рейтинге. Лидеры общероссийского рейтинга по вводу на душу (данные за 2024-й как ориентир) — Ленинградская область (1,976 кв. м), Чечня, Тюменская и Московская области, Краснодарский край. В СКФО Чечня и Адыгея традиционно входят в топ-10 страны по этому показателю.

Падение темпов в СКФО объясняют экономическими факторами: ростом стоимости стройматериалов и снижением ИЖС на 23% округом. Северная Осетия фокусируется на Владикавказе, где строится 63,7% жилья (данные 2019–2021 годов), из-за спроса платежеспособного населения. Региональные власти подчеркивают вклад нацпроектов: за 2019–2021 годы ввели 790,2 тыс. кв. м со среднегодовым показателем 263,4 тыс. кв. м.

Станислав Маслаков