Тюменская область вышла на второе место в РФ по вводу жилья на человека за год

В 2025 году в Тюменской области ввели 1,816 кв. м жилья на одного человека — регион занял второе место в России по этому показателю, следует из рейтинга «РИА Новости».

Лидером рейтинга стала Ленинградская область. В Тюменской области в прошлом году в общем ввели 2952 тыс. кв. м жилья, этот объем вырос на 13%. При этом удельный вес регионального объема введенного жилья в общем объеме составил 2,7%.

Заметно ниже в рейтинге находятся другие регионы Уральского федерального округа (УрФО), но в некоторых субъектах наблюдается снижение объемов введенного жилья. Свердловская область находится на 26 месте: на одного человека в 2025 году ввели 0,747 кв. м жилья, объем снизился на 5,9% до 3153 тыс. кв. м, удельный вес составил 2,9%. На 43 месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округа (ЯНАО) — на одного жителя пришлось 0,639 кв. м, объем прирос на 0,4% до 333 тыс. кв. м. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) расположился на 61 строчке: было введено 0,512 кв. м на человека, всего в регионе за год ввели 910 тыс. кв. м (-6,7%).

Рейтинг был составлен на основе официальной статистики.

Ирина Пичурина