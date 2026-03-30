На торги на право КРТ выставлены еще два участка в Балатово

Торги на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) двух новых участков в микрорайоне Балатово состоятся 28 апреля. На аукцион выставят два участка общей площадью 7,56 га. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Территория первого контура, площадью 6,92 га, расположена в границах улиц Качалова, Беляева, Одоевского и Нефтяников; второго, площадью 0,64 га,— между улицами Нефтяников и Комбайнеров. Стартовая цена — 4,2 млн руб., шаг аукциона — 5%, или 211,1 тыс. руб. Договор на развитие этих участков будет заключен сроком на десять лет.

Победитель должен будет представить в градсовет два варианта реновации, планировку территории с участком для строительства здания КГБОУ «Специальное учебно-воспитательное учреждение “Уральское подворье”», выплатить компенсацию собственникам изымаемых земельных участков и освобождаемых помещений, снести старые объекты. Кроме того, застройщик должен возвести и передать муниципалитету новую спортплощадку взамен существующей по ул. Качалова, 45, и три квартиры для детей-сирот. Также необходимо будет обустроить улично-дорожную сеть.

19 марта на аукцион был выставлен участок в Балатово площадью 7,7 га, расположенный в границах улиц Качалова, Космонавта Леонова и Космонавта Беляева. Инвестор обязан обеспечить расселение 13 тыс. кв. м аварийного и ветхого жилья, построить новое здание детского сада на 350 мест, сформировать земельный участок под школу, а также выполнить ремонт улицы Нефтяников и реконструкцию улицы Качалова с обустройством новых остановочных комплексов общественного транспорта. Начальная стоимость участка составляет 6 млн руб. Аукцион запланирован на 17 апреля.