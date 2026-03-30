Индекс промпроизводства в Прикамье вырос на 3,5% по сравнению с прошлым годом

В январе — феврале 2026 года индекс промышленного производства в Пермском крае составил 103,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Лидерами по росту показателя стали предприятия в сфере производства готовых металлических изделий (+74%), производства и распределения газообразного топлива (+45,6%) и производства электрического оборудования (+14,7%).

При этом снизились показатели у предприятий в сфере производства изделий из кожи (–63,4%), прочих транспортных средств и оборудования (–35,6%) и добычи прочих полезных ископаемых (–32,7%).