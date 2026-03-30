Нефтяники проведут 21-й конкурс журналистских работ по нефтегазовой тематике

Нефтяники объявили старт конкурса «Черное золото Прикамья и Тимано-Печоры – 2026». В год 35-летия Компании «ЛУКОЙЛ» введена специальная номинация «Энергия во благо человека».

В конкурсе могут принять участие журналисты и фотографы из Пермского края, Башкортостана, Удмуртской Республики, Свердловской области, а также из Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

В этом году конкурс проводится по шести номинациям. Помимо традиционных – на лучшие материалы о нефтегазовой отрасли в печатных, электронных СМИ и социальных сетях – победителей определят также в специальных номинациях. Одна из них – «Мы вместе!» – посвящена Году единства народов России, объявленному в стране, и рассказывает о поддержке, оказываемой нефтяниками в сохранении традиций и обычаев народов страны. Также в год 35-летия Компании «ЛУКОЙЛ» введена номинация «Энергия во благо человека».

Журналистские работы, вышедшие с декабря 2025 года, принимаются до 27 ноября на электронную почту konkurs@lp.lukoil.com с пометкой «Черное золото Прикамья и Тимано-Печоры». Подробные условия проведения конкурса – в Положении.

Имена победителей будут объявлены до 20 декабря в рамках церемонии награждения лучших представителей медиаиндустрии.

ООО "Лукойл-Пермь"