ВРП Тувы вырос на 10,9% в 2025 году

Объем валового регионального продукта (ВРП) Тувы в 2025 году, по предварительным данным, составил 168,4 млрд руб. Об этом 30 марта сообщил глава республики Владислав Ховалыг в ходе традиционного годового отчета о работе правительства региона перед депутатами верховного хурала.

По словам господина Ховалыга, рост ВРП по сравнению с 2024 годом составил 10,9%. За последние пять лет ВРП увеличился вдвое (с 84,6 млрд руб.).

Как писал «Ъ-Сибирь», в Новосибирской области рост ВРП в 2025 году составил около 2% (до 2,7 трлн руб.). В Томской области этот показатель увеличился на 0,1% (до 1,07 трлн руб.).

Валерий Лавский