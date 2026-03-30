Корабли Тихоокеанского флота ВМС РФ прибыли в Индонезию для совместных учений

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России зашел в воскресенье в порт Танджунг-Приок в Джакарте, сообщает агентство Antara News. Военнослужащие проведут совместные учения с военно-морскими силами Индонезии (TNI-AL).

Со ссылкой на посольство России в Джакарте сообщается, что в состав отряда входят корвет «Громкий», подводная лодка Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и буксир «Андрей Степанов». На церемонии встречи кораблей обе стороны подтвердили приверженность взаимным усилиям для сохранения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. План учений включает маневрирование и поддержку связи. Перед началом у командиров и экипажей российских кораблей были запланированы рабочие встречи, протокольные мероприятия и спортивные матчи с индонезийскими коллегами.

31 марта российские боевые корабли будут доступны для посещения, при этом перед въездом потребуется регистрация.

Предыдущие совместные учения стран прошли в мае 2025 года. Тогда российскую сторону представляли корветы «Алдар Циденжапов» и «Резкий», а также заправщик «Печенга». Эти же корабли принимали участие в пятых многосторонних военно-морских учениях «Комодо» на Бали в феврале 2025 года.

Эрнест Филипповский