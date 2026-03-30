В Новосибирской области введут режим ЧС из-за сложного прохождения паводка

На территории Новосибирской области планируется ввести режим повышенной готовности из-за ожидаемого сложного прохождения паводка. Проект соответствующего постановления проходит заключительное согласование, сообщил министр ЖКХ и энергетики области Евгений Назаров на оперативном совещании в правительстве региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На данный момент в области зафиксировано два перелива воды через дороги в Коченевском районе. По словам главы ГУ МЧС Новосибирской области Виктора Орлова, в девяти районах подтоплен 21 приусадебный участок и три подвала многоквартирных жилых домов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, днем 30 и 31 марта в области ожидается потепление до +5 градусов, ночью — похолодание до -6 градусов.

Александра Стрелкова