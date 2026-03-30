Глава СКР затребовал доклад по уголовному делу о нерасселении аварийного дома в Перми

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсети была опубликована информация о длительном нерасселении жильцов многоквартирного дома на улице Богдана Хмельницкого в Перми. Здание 1952 года постройки находится в непригодном состоянии: стены и межэтажные перекрытия разрушаются, горячее водоснабжение отсутствует, холодная вода подается со слабым напором, систематически происходят коммунальные аварии. В 2018 году дом признали аварийным, однако до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено, сроки расселения с 2024 года перенесены на 2030 год.

В СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.

Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

—