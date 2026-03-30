Красноярца осудили на три года колонии за продажу «красивых» номеров

В Красноярске суд вынес приговор в отношении местного жителя по делу о продаже «красивых» автомобильных номеров. Его признали виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Подсудимому назначили три года колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, фигурант дела вместе с сотрудниками ГИБДД разработал преступную схему. Правоохранители установили, что инспекторы обеспечивали доступ к определенным комбинациям цифр и букв, а их подельник выполнял роль менеджера по продажам.

Общая сумма взяток составила 595 тыс. руб. Свою вину красноярец полностью признал.

Александра Стрелкова

