Высокие температуры в Свердловской области сохранятся до конца рабочей недели

Конец марта и начало апреля в Свердловской области будут очень теплыми — высокие температуры сохранятся до конца рабочей недели, затем немного похолодает, следует из прогноза в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В понедельник погоду будет определять антициклон, уходящий на восток, в сторону Западной Сибири, а со вторника — новое ядро антициклона. Средняя суточная температура в регионе превысит норму на 5°..10°. Похолодание придет в выходные, ожидаются осадки, но температура все равно будет выше климатической нормы.

В Екатеринбурге днем 30 марта ожидается +14°..+16°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточный, юго-восточный, 2-7 м/с. По ночам 31 марта и 1 апреля +4°, днем +18°. В четверг, 2 апреля, ночью +7°, днем +21°,в пятницу ночью +8°, днем +17° и облачно. На выходных прогнозируются похолодание и осадки: в субботу ночью +8°, днем +13°, в воскресенье ночью +4°, днем +10°.

Ирина Пичурина