NYT: численность войск США на Ближнем Востоке достигла 50 тысяч человек

Прибытие на Ближний Восток 2,5 тыс. морских пехотинцев и еще 2,5 тыс. моряков поддерживает численность американского контингента в регионе на уровне более 50 тыс. человек. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные представителя американских вооруженных сил.

Как отмечает издание, обычно в регионе на базах и кораблях рассредоточено около 40 тыс. американских военнослужащих, включая контингенты в Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке, Сирии, Иордании, Катаре, ОАЭ и Кувейте.

На прошлой неделе Пентагон перебросил на Ближний Восток около 2 тыс. солдат 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Кроме того, накануне на Ближний Восток прибыл десантный корабль с американскими моряками и морскими пехотинцами.

По информации официальных лиц США, американский президент рассматривает возможность проведения более масштабной атаки — например, попытки захвата иранских территорий в рамках усилий по разблокировке Ормузского пролива. По словам источника NYT, десантники могут быть задействованы для захвата острова Харк — главного иранского узла экспорта нефти. Военные эксперты предупреждают, что 50 тыс. военнослужащих — слишком мало для серьезной наземной операции.