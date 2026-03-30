Иран сообщил об ударе по нефтехимическому заводу в Тебризе

Удар с воздуха был нанесен по нефтехимическому заводу в иранском городе Тебриз. Об ударе сообщил генеральный директор завода, его слова приводит государственное телевидение Ирана (IRIB).

Как сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Восточный Азербайджан, инцидент произошел около полуночи. В результате начался пожар, возгорание локализовали.

Утечек токсичных веществ не зафиксировано, угрозы для местного населения нет, отметили в ведомстве. Сведений о пострадавших не поступало.