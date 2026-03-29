Иран заявил об ударе по химзаводу в Израиле

Иран нанес удар по промышленному объекту в районе израильского города Беэр-Шева, сообщило агентство Tasnim.

«Иранская ракета попала в промышленную зону в Беэр-Шеве»,— говорится в публикации. После удара на территории предприятия возник сильный пожар. Речь может идти о промзоне Неот-Ховав, расположенной к югу от города. Этот район считается ключевым центром химической промышленности Израиля: здесь производится значительная часть химической продукции страны, а также расположены электростанция и объекты хранения.

По данным The Times of Israel, на место происшествия направлены экстренные службы и медики. По предварительной информации, пострадавших нет.