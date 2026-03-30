Кадровая эволюция

“Ъ” в рамках нового проекта продолжает рассказывать о главных событиях партийной жизни и о том, как они способны повлиять на электоральные перспективы участников осенних выборов в Госдуму. На прошедшей неделе ключевыми поводами для публичной активности парламентских партий стали актуальные проблемы цифровизации (включая резонансную тему ограничений в интернете) и вопросы подготовки кадров, в том числе для грядущей предвыборной кампании.

«Забойщиками» в теме защиты свободы интернета стали либерал-демократы, которые продолжают доказывать своим избирателям, что категорически не поддерживают запретительные идеи своего теперь уже бывшего однопартийца, депутата Госдумы Андрея Свинцова. 23 марта ЛДПР анонсировала подготовку законопроекта «О гарантиях цифровых прав граждан России», которым предлагается закрепить права россиян на доступ к интернету, свободу выражения мнений в сети, выбор способов общения и защиту персональных данных. «Людям нужны гарантии, что они и дальше смогут использовать цифровую инфраструктуру и связь. Ведь они давно легли в основу нашей привычной жизни и работы»,— пояснил журналистам лидер партии Леонид Слуцкий. Документ будет внесен в Госдуму после доработки с участием «профильных сообществ, экспертов и представителей бизнеса».

Знамя защиты интернет-свобод попыталась поднять и КПРФ, чьи активисты планировали зайти на эту тему «с улицы». Краснодарские коммунисты даже согласовали с местными властями митинг в защиту свободы слова и против блокировок интернета, пообещав собрать на него 28 марта до 200 человек. Но спустя пару дней мэрия свое разрешение отозвала, сославшись на «опасность воздушных атак». А уличные пикеты на аналогичную тему, организованные в ряде российских городов местными комсомольцами, особого резонанса в СМИ не вызвали.

Наконец, «Новые люди», считающиеся главными проводниками «цифровой повестки» среди думских партий, нашли к этой теме относительно новый, но не менее актуальный подход. Партия при поддержке Банка России открыла специальный штаб помощи гражданам, столкнувшимся с блокировкой банковских карт и счетов. Речь идет о многочисленных ситуациях, когда алгоритмы ЦБ ошибочно принимают за мошенничество операции законопослушных клиентов. В таких случаях пострадавшие смогут оставить на сайте «Новых людей» обращение, которое, как обещают партийцы, будет оперативно рассмотрено с участием ЦБ.

На третьем отчетном форуме единороссы обсудили, как использовать опыт участников СВО в просвещении, образовании и на выборах

На третьем отчетном форуме единороссы обсудили, как использовать опыт участников СВО в просвещении, образовании и на выборах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вторая главная тема недели — о подготовке кадров для народного хозяйства и не только — обсуждалась на третьем окружном отчетном форуме «Единой России», прошедшем 25 марта в Нижнем Новгороде. Среди прочего речь шла о развитии талантов и создании новых возможностей для детей и молодежи, а также об использовании в этой работе опыта участников СВО. В дискуссии приняли участие несколько Героев России, среди которых, по информации “Ъ”, были и потенциальные кандидаты от партии на осенних выборах в Госдуму.

Правда, одного кандидата-тяжеловеса единороссы на этой неделе лишились: бывший ярославский губернатор, депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Лисицын, уже подавший документы на праймериз ЕР, решил переизбраться как независимый кандидат. Об этом стало известно после встречи 78-летнего политика с губернатором Михаилом Евраевым, который и сам в 2022 году избрался на этот пост в качестве самовыдвиженца.

Продолжает терять ценные кадры и «Справедливая Россия», ранее назвавшая переход господина Лисицына к единороссам «предательством». 23 марта о своем уходе с поста руководителя центрального аппарата партии объявила Анастасия Павлюченкова, отработавшая в этой должности менее полугода. От подробных комментариев она воздержалась, но некоторые эксперты истолковали отставку молодого политтехнолога как отказ руководства эсеров от обновления партии.

Дмитрий Камышев

Позитивным для «Единой России» стало проведение отчетно-программного форума «Есть результат!» в Приволжском федеральном округе, посвященного поддержке детей и молодежи. Партия исходит из того, что общественное внимание к работе политиков с этими группами продолжает усиливаться. Заметным в регионах остается продолжение регистрации кандидатов для участия в партийных праймериз — прежде всего в связи с выдвижением наиболее узнаваемых или статусных политиков.

ЛДПР усиливает внимание к сезонной проблемной повестке, призвав ввести ответственность чиновников за ремонт автодорог, а также запрет на движение электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам для водителей старше 18 лет. КПРФ вновь обращается к темам, значимым для социально уязвимых групп населения, продвигая законопроекты о нулевой ставке НДС на продукты первой необходимости и о запрете устанавливать базовый оклад ниже уровня МРОТ.

Для «Новых людей» позитивные инфоповоды создают рейтинги ВЦИОМа, хотя в последнем опросе они все же утратили второе место. Партия по-прежнему выступает против ограничений в цифровой сфере. Наконец, для «Справедливой России» ключевой темой остается критика в адрес Центробанка. Так, в партии предложили предоставить Генпрокуратуре полномочия по надзору за соблюдением законности этой структурой.

«Единая Россия» продолжает формировать предвыборный список, делая ставку на героев СВО. Партия явно исходит из того, что ключевой для нее в предстоящей кампании станет консолидация вокруг флага. Пока самым статусным из потенциальных кандидатов является генерал Александр Лапин. Также в список вошла первая женщина—Герой России на СВО Людмила Болилая, что символично: единороссы системно и достаточно успешно работают с женской повесткой.

«Новые люди» продолжают экспериментировать с форматами. В Подмосковье партия провела иммерсивный съезд, где предложения в программу вносили жители, а в президиуме были обычные люди — пенсионеры, предприниматели, студенты. История нестандартная и медийно эффектная. ЛДПР на этой неделе столкнулась с кадровыми потерями в регионах. Перед выборами это неприятный сигнал для любой электоральной машины. Вместе с тем внутрипартийные чистки в ЛДПР идут уже давно, к ним привыкли, и электорально они не создают угрозы.

КПРФ переживает кризис идентичности, начавшийся после 2022 года: из-за лоялистского внешнеполитического курса откололась значительная часть протестного электората. Проблема партии в том, что большая часть ее федерального руководства игнорирует меняющуюся политическую реальность. Но самое драматичное отклонение от реалий у «Справедливой России». С поста руководителя ее центрального аппарата ушла Анастасия Павлюченкова: с ней были связаны надежды на обновление партии, но, похоже, руководство решило «дернуть стоп-кран» и резко вернуть все на прежние рельсы.

С точки зрения имиджевого и программного позиционирования наиболее успешны были «Новые люди». На фоне непопулярных у значительной части населения действий по установлению тотального контроля над цифровым пространством партия заняла нишу «здравого смысла».

В борьбе за избирателей 50+ предсказуемо побеждает «Единая Россия». Ничего прорывного она не демонстрирует, но ей это и не нужно: волонтерство, подключение к агитации ЛОМов из правительства, новые предложения в «Народную программу» поддерживают имидж партии как системообразующей.

КПРФ продолжает делать ставку на прокачку своих нарративов через сеть активистов и работу с лояльными сторонниками. Действия ее фракции в Госдуме были направлены на создание инфоповодов, связанных с выборами (например, обсуждение законопроекта о смягчении муниципального фильтра, который не получил поддержку думского большинства).

ЛДПР анонсировала масштабную экспозицию в московском «Манеже», посвященную 80-летию Владимира Жириновского. Эксплуатация образа пророка и предсказателя продолжается, в то же время идет поиск новых аудиторий — отсюда появление тем запрета хостелов в многоквартирных домах, возвращения гражданам переплат за коммуналку, ужесточения правил для электросамокатов. А вот «Справедливая Россия» пока не демонстрирует четкой и понятной информационной стратегии. Поэтому главным инфоповодом стал уход уважаемой в цехе политтехнологов Анастасии Павлюченковой с поста главы аппарата партии. Очков это «эсерам» не добавило: получили язвительные комментарии в соцсетях на тему борьбы пожилых и заслуженных с молодыми и активными.