Выпускникам измерили медиану

Первые места в опубликованных Минтрудом рейтингах вузов и колледжей по качеству трудоустройства их выпускников ожидаемо заняли такие столичные «топ-заведения», как МГУ, МИФИ и МГТУ имени Баумана. При этом региональные вузы смогли стать лидерами в 45% перечней, составленных по разным направлениям подготовки. Для колледжей показатель оказался еще выше: учебные заведения в регионах заняли первые места в 80% рейтингов трудоустройства выпускников системы среднего профобразования. Масштабная оценка востребованности молодых специалистов была проведена на основе уровня их трудоустройства и медианной зарплаты.

По замыслу Минтруда, рейтинги вузов и колледжей по успешности трудоустройства по их окончании должны помочь молодежи выбрать верное направление образования

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ По замыслу Минтруда, рейтинги вузов и колледжей по успешности трудоустройства по их окончании должны помочь молодежи выбрать верное направление образования

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минтруд 27 марта обнародовал национальные рейтинги трудоустройства выпускников вузов и колледжей 2026 года. Рейтинги составляются уже второй год в качестве одного из элементов национального проекта «Кадры». В этом году в них включены данные об 1,2 млн выпускников, из которых 496 тыс. окончили вузы, а 698 тыс.— колледжи.

В общей сложности оценены более 4 тыс. образовательных организаций. Позиция вуза или колледжа зависела от двух показателей: доли выпускников учебного заведения, трудоустроившихся в течение двух лет после окончания обучения, а также их медианной заработной платы по итогам второго года работы. Поясним, медиана в данном случае — это значение, которое находится ровно в середине распределения всех зарплат выпускников: половина зарабатывает меньше этой суммы, половина — больше. Такой подсчет позволяет избежать влияния на показатель экстремально высоких и низких заработков. Информацию о доходах выпускников Роструд получает от Социального фонда.

С учетом разделения по направлениям подготовки, уровням образования и численности выпускников в этом году Минтруд сформировал целых 232 рейтинга: 185 для вузов и 47 для колледжей. Например, по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» сформированы рейтинги по 23 направлениям подготовки, в сфере здравоохранения составлены рейтинги по пяти направлениям, в математических и естественных науках — по шести.

Как подчеркивает замминистра труда Дмитрий Платыгин, рейтинги показывают востребованность выпускников конкретного вуза или колледжа по сравнению с закончившими другие образовательные организации по этому же направлению и не претендуют на то, чтобы быть интегральной оценкой учебных заведений. Рейтинги колледжей составлены в соответствии с федеральным проектом «Профессионалитет». Учитываются 24 приоритетные отрасли экономики (атомная, горнодобывающая, транспортная, строительная, фармацевтическая отрасли, IT, искусство и креативные индустрии, медицина, машиностроение, металлургия и так далее).

Результаты рейтингов, с одной стороны, подтвердили представления о ведущей роли известных федеральных вузов, с другой — показали, насколько активно развиваются учебные заведения в регионах.

Так, первое место по числу топ-позиций в наибольшем числе рейтингов выпускников занял МГУ (19 рейтингов), второе — МИФИ (10 рейтингов), третье — МГТУ им. Н. Э. Баумана.

При этом региональные вузы оказались лидерами в 45% рейтингов.

В 80% рейтингов трудоустройства выпускников системы среднего профессионального образования первые места заняли региональные колледжи. Например, по направлению «Машиностроение» это Елабужский политехнический колледж, по направлению ТЭК — Югорский государственный университет (среднее профобразование).

При всей точности новых рейтингов вопросы у экспертов вызывает целесообразность продвижения той или иной профессии с помощью публикации данных о заработках ее представителей. «Безусловно, молодому поколению важны деньги, однако этот фактор играет роль скорее при выборе конкретного места работы, а не профессиональной принадлежности, которая определяется личными стремлениями и опытом семьи абитуриента»,— говорит независимый эксперт по рынку труда Алексей Миронов. Этот вывод отчасти подтверждает и опросы ВЦИОМа: на первом месте в списке критериев, по которым молодежь выбирает свою будущую профессию, находится интерес к ней (56% респондентов), размер зарплаты — лишь на втором (31%). У поколения зумеров (годы рождения в диапазоне от 1995-го до 2012-го) личный интерес будет играть еще большую роль и работодатели это уже понимают, отмечает партнер рекрутинговой компании Сornerstone Владислав Быханов. По его словам, компании, которые сейчас активно вовлекают в профориентацию и стажировки учеников старших классов, стремятся представить предлагаемую работу как интересную и способствующую саморазвитию, а не только как денежную.

Анастасия Мануйлова