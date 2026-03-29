«Салават Юлаев» дома обыграл «Автомобилист» со счетом 5:2

В четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» дома выиграл у екатеринбургского «Автомобилиста», 5:2.

В составе хозяев дважды отличились нападающие Максим Кузнецов (ему два раза ассистировал Владислав Ефремов, один раз — Артем Горшков) и Данил Алалыкин (две голевые передачи ему отдал Артем Пименов, по одной — Ярослав Цулыгин и Григорий Панин). Свой второй гол Данил Алалыкин забросил уже в пустые ворота.

Также у «Салавата Юлаева» забросил форвард Шелдон Ремпал (ассистенты — Джек Родуолд и Алексей Василевский).

У «Автомобилиста» забили Александр Шаров (с передач Даниэля Спронга и Брукса Мэйсека) и Анатолий Голышев (голевые передачи отдали Стефана Да Коста и Семен Кизимов).

Счет в серии до четырех побед — 3:1 в пользу «Салавата Юлаева». Команды возвращаются в Екатеринбург, где встретятся 31 марта.

Идэль Гумеров