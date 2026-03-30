Ликсутов поддержал запрет проезда курьеров по тротуарам

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что город поддерживает позицию Минтранса о запрете движения курьеров на тяжелых электровелосипедах по тротуарам. Об этом он рассказал в интервью «Ъ».

«На тротуарах курьеры на тяжелых электровелосипедах ездить не должны, здесь мы занимаем единую позицию с Минтрансом России»,— подчеркнул господин Ликсутов. Он пояснил, что полномочия по администрированию таких нарушений есть у ГИБДД. Москва готова передавать коллегам данные с городских камер о перемещениях курьеров. Такая практика уже действует — с 2024 года в столице введен единый стандарт работы доставщиков.

«Соблюдение документа контролируют службы доставки. Уже сегодня мы передаем им данные с камер, и, если курьер одет не по правилам, если у него грязный велосипед, нет номера на сумке, то компании принимают меры»,— заявил заммэра.

По словам господина Ликсутова, порядок после этого «стал уже намного больше». К 1 июля президент поручил выработать решение о запрете движения доставщиков по тротуарам.

