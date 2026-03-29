Стоп, прибыли

В феврале доля банков, снизивших чистую прибыль или получивших убыток, превысила 60%. Причина — снижение ключевой ставки и рост стоимости резервирования кредитного портфеля, а основные затруднения испытывают малые, средние банки и банки с иностранным участием. По прогнозам, чистая прибыль банковского сектора в 2026 году должна увеличиться или сохраниться на уровне прошлого года, что во многом будет достигнуто за счет стабильности крупных участников рынка.

По итогам февраля текущего года количество банков, показавших снижение прибыли или убыток, составило 200, следует из данных Банка России. Это более 60% от общего числа банков, проработавших более двух лет. При этом в феврале 2025 года доля таких банков составляла только 47%. В основном это коснулось малых и средних банков, а также почти всех банков с участием нерезидентов. Все кредитные организации, входящие в топ-10 по активам, показали рост прибыли, в среднем примерно в два раза.

Эксперты отмечают, что на показатели отдельных банков влияет множество факторов, среди которых движение ключевой ставки, рыночная позиция и специализация банка. Так, ситуация, сложившаяся в начале 2026 года, во многом объясняется стабильным снижением ключевой ставки. С начала июня 2025 года по конец февраля 2026 года ключевая ставка снизилась на 5,5 п. п., до 15,5%. В первую очередь это сказывается на кредитных организациях, прибыль которых зависит от стоимости их средств, кратковременно размещаемых в ЦБ или других банках.

При снижении ключевой ставки они начинают приносить меньший доход, при этом у банка остаются относительно дорогие обязательства перед клиентами, взятые в период высокой ставки ЦБ.

Как отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, «у средних и малых банков в силу ограниченности конкурентных позиций и каналов продаж почти всегда значительно выше запас ликвидности в относительном выражении и вместе с тем меньше платных пассивов». Схожая ситуация наблюдается и с банками с иностранным участием. «Крупнейшие из них в России не кредитуют и, соответственно, не конкурируют за пассивы, а значит, чистый процентный доход от размещения свободных остатков снижается вместе со ставками»,— считает старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова.

Еще одной причиной сокращения прибыли у многих банков стало ухудшение качества заемщиков из сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ). Директор группы Kept по стратегическому консультированию и трансформации Денис Левицкий отмечает, что именно МСБ является основной клиентской базой для средних банков. По данным ЦБ, в четвертом квартале 2025 года доля проблемных кредитов юрлиц превысила 11%, в то время как к концу аналогичного периода предшествующего года она составляла только 5,8%. Ухудшение качества заемщиков и, как следствие, увеличение резервов по корпоративным кредитным портфелям приводит и к снижению прибыли в среднем сегменте банковского сектора, считает господин Левицкий. По мнению эксперта, этот процесс будет продолжаться и в 2026 году.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 5 марта 2026 года: «В этом году мы ожидаем прибыль на уровне прошлого года, в диапазоне от 3,3 до 3,8 трлн руб. Некоторые банки и аналитики оптимистичнее в своих прогнозах».

Что касается банков с иностранным участием, то их прибыль, как наиболее чувствительная к снижению ключевой ставки за счет низкой активности кредитно-депозитного бизнеса, в дальнейшем будет снижаться, считает руководитель направления по работе с финансовыми институтами Группы Б1 Геннадий Шинин. Для остальных ситуация будет складываться по-разному. «Мы полагаем, что в ближайшие несколько лет будет наблюдаться увеличение расходов банков вследствие инфляции, роста налоговой нагрузки, затрат на импортозамещение и внедрение таких систем, как цифровой рубль»,— отмечает Денис Левицкий. По его мнению, для банков среднего размера рост расходов, скорее всего, окажет большее влияние на финансовый результат.

В ближайшем же году больший потенциал в наращивании процентных доходов директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин видит у банков, ориентированных на корпоративное кредитование. «Ожидаемо сильные операционные результаты продолжат показывать крупнейшие розничные банки»,— добавляет господин Лопатин. Они в целом «благодаря масштабу операций демонстрируют меньшие потери прибыли», говорит директор ДРТ Екатерина Трофимова.

При этом прогнозы по прибыли всего банковского сектора в 2026 году скорее позитивны. По оценкам ЦБ, она может составить 3,3–3,8 трлн руб.

Дарья Загайнова