Партиям приготовили «шпаргалку»

Верховный суд РФ разъяснил порядок увольнения члена регионального избиркома, назначенного по представлению Центризбиркома (ЦИК), а также рассказал, какие ошибки нельзя допускать при подготовке документов для регистрации на выборах. Это очень своевременная «шпаргалка» для партий накануне выдвижения кандидатов, говорят эксперты.

Самую большую долю (38%) административных дел о защите избирательных прав составляют споры, связанные с отказом в регистрации или исключением кандидатов из списков. Об этом говорится в обзоре Верховного суда (ВС), который обобщил практику рассмотрения подобных споров за прошлый год. На втором месте (19%) иски об отмене регистрации кандидатов и списков, еще 12% связаны с попытками оспорить решения об их регистрации. Претензии к прочим решениям избиркомов составляют 16% от общего объема.

Обобщение судебной практики по вопросам, возникающим в ходе выборов, председатель ВС Игорь Краснов анонсировал еще на итоговом совещании судей в феврале. Это, подчеркивал он, связано с предстоящими выборами в Госдуму и масштабными региональными и муниципальными кампаниями.

Как отмечается в документе, в целом суды правильно применяли положения законодательства, но некоторые позиции нуждаются в уточнении.

Так, разъясняет ВС, партии вправе направлять в избирком извещение о проведении мероприятия по выдвижению кандидатов еще до официального опубликования решения о назначении выборов. Закон лишь требует, чтобы это было сделано не позднее установленного срока. А вот фальстарт со сбором подписей недопустим: приступать к этой процедуре можно только на следующий день после уведомления избиркома о выдвижении.

Не могут стать поводом для отказа в регистрации неточности и опечатки в согласии баллотироваться, а также лишние данные о кандидате (например, информация о судимости за преступление, которое было декриминализовано). Зато сокрытие судимости за рубежом — повод для снятия с выборов, особенно если кандидат был осужден за действия, которые признаются преступлением в РФ. Прецедент, следует из обзора, возник на выборах муниципального уровня: комиссия, зарегистрировавшая кандидата, сама обратилась в суд после того, как получила дополнительную информацию о его судимости. Рассматривая это дело, суды проанализировали содержание приговоров, сопоставили содержащееся в них описание преступлений с УК РФ и сделали вывод, что действия, за совершение которых он был осужден, признаются тяжкими преступлениями и в России. Вынесения по этому поводу специального судебного акта о приведении приговора в соответствие с российским законодательством не требуется.

ВС также напоминает, что наличие гражданства иностранного государства — безусловное основание для отказа в регистрации. Бывшие граждане Украины могут баллотироваться в органы власти только после подачи ими в уполномоченный орган заявления о нежелании состоять в прежнем гражданстве, причем это должно быть сделано до даты выдвижения.

Не обошел ВС вниманием и кейс, связанный с попыткой запорожского губернатора Евгения Балицкого уволить главу облизбиркома.

Его указ, по заявлению прокурора, был признан незаконным, так как полномочия члена региональной комиссии, назначенного на основе предложения ЦИКа, могут быть прекращены досрочно только по мотивированному представлению ЦИКа, разъясняет ВС. Вместе с таким представлением должно быть внесено и предложение по кандидатуре нового члена.

Наконец, упомянут в обзоре и запрет использовать в агитационных материалах изображения физических лиц, даже если они сгенерированы при помощи искусственного интеллекта. И дело не в том, узнаваемы ли такие персонажи: избирательное законодательство допускает использование в агитации изображения только самого кандидата, в том числе среди неопределенного круга лиц, напоминает ВС.

Это очень своевременная «шпаргалка» для партий накануне выборов, отмечает электоральный юрист Олег Захаров. По его оценке, ВС провел хорошую работу над ошибками и развеял ряд стойких заблуждений. Например, с легкой руки отдельных членов ЦИКа суды считали незаконным извещение о проведении партконференции до публикации решения о назначении выборов. Это сильно связывало руки партиям в планировании предвыборных мероприятий. Также сохранены все позиции, касающиеся проверки подписных листов и точного указания сведений о судимости. В то же время другой значимый кейс — когда Партии социальной защиты было отказано в регистрации списка в связи с членством в другой партии некоторых делегатов конференции — в обзор не вошел, отмечает эксперт.

Электоральный юрист Гарегин Митин тоже обращает внимание на то, что в обзор вошли не все злободневные вопросы, возникавшие в ходе последних кампаний. Нет, например, разъяснений о необходимости личной явки в избирком участников СВО, не упомянуты дела, связанные с оспариванием итогов электронного голосования. Возможно, это связано с тем, что позиция ВС по таким вопросам еще не сформирована, полагает эксперт. Но отчасти, по его мнению, в этом есть вина и самих участников выборов, которые не всегда доводят такие споры до высшей инстанции из-за представлений об их бесперспективности.

Анастасия Корня