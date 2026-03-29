Два человека пострадали при ударе БПЛА в Запорожской области

В селе Лесное Запорожской области два местных жителя пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

В ведомстве уточняют, что оба пострадавших получили ранения средней степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Днем ранее, по информации медиков, в результате атаки БПЛА пострадали двое жителей города Энергодар, также расположенного в Запорожской области.