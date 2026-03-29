Iran International: ОАЭ отзывают ВНЖ у граждан Ирана

Иранским экспатам, проживающим в Объединенных Арабских Эмиратах, власти ОАЭ начали в массовом порядке отменять уже выданные виды на жительство. Об этом сообщает базирующееся в Лондоне оппозиционное издание Iran International.

Агентство утверждает, что с ним связались несколько проживавших в ОАЭ иранцев, в том числе обладатели так называемых золотых виз (они предоставляют право на проживание в стране в обмен на инвестиции), которые не смогли вернуться в страну. Их документы, предоставляющие право на проживание в Эмиратах, оказались недействительными. Ранее сообщалось о том, что власти ОАЭ отменили туристические визы, уже выданные гражданам Ирана.

Iran International напоминает, что после начала войны Иран выпустил в сторону ОАЭ как минимум 393 баллистические ракеты и почти 2 тыс. беспилотников. В результате ударов погибли не менее 10 человек, 171 был ранен. После этого в ОАЭ начали закрывать организации, так или иначе связанные с Ираном. В частности, были закрыты несколько иранских школ, больниц, общество иранцев в ОАЭ и др. Сообщалось и о депортациях иранцев, лишенных видов на жительство. По информации агентства, их депортируют в Иран через Афганистан.

Власти ОАЭ не ответили Iran International на просьбу о комментарии.

Николай Зубов