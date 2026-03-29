«Крылья Советов» заплатят 110 тысяч за мат болельщиков и нарушение регламента

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» выплатит штрафы за поведение болельщиков и ошибки игроков. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) применил к команде санкции по итогам матчей с «Локомотивом» и «Рубином». Об этом сообщает КДК РФС.

Самый крупный штраф — 90 тыс. руб. — был назначен клубу после игры с московским «Локомотивом» 19 марта. Фанаты волжан скандировали с трибун нецензурную брань и оскорбительные кричалки.

Еще 20 тыс. руб. «Крыльям» придется заплатить за нарушение регламента во время матча с казанским «Рубином» 22 марта.

Напомним, что матч с «Локомотивом» проходил в рамках первого этапа полуфинала Кубка России. Основное время завершилось со счетом 2:2, однако в серии пенальти сильнее оказались самарцы (5:4). Игра «Крыльев Советов» с «Рубином» закончилась нулевой ничьей.

Георгий Портнов