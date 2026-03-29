Крупнейший пермский производитель муки увеличил чистую прибыль на 22%

АО «Пермский мукомольный завод» раскрыло финансовые показатели за 2025 год. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон». В 2025 году завод увеличил выручку на 5,2%, до 3,1 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 22% и составила 151,6 млн руб. Валовая прибыль общества выросла на 3,4%, до 452,8 млн руб., при этом прибыль от продаж снизилась на 15%, до 82,1 млн руб.

АО «Пермский мукомольный завод» — крупнейшее мукомольное предприятие в Пермском крае. Доля ПМЗ в общем объеме муки, выработанной в регионе, составляет почти 80%, среди предприятий Российской Федерации — около 1,5%. Почти 100% акций АО принадлежит пермскому ООО «Бизнес Тун».