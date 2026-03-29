«Открытие нового фронта в войне»

Фактическое вступление движения хуситов в конфликт вокруг Ирана — одна из самых обсуждаемых новостей в мире. Оно не стало сюрпризом. Тем не менее открытие еще одного фронта в войне, скорее всего, окажет огромное влияние на ее ход. И в первую очередь эксперты обращают внимание на возможность блокировки Баб-эль-Мандебского пролива, что нарушит судоходство в Красном море и через Суэцкий канал.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Ракетный удар йеменских хуситов по Израилю — признак обострения иранской войны За последние два с половиной года мы убедились, что хуситы обладают значительной мощью… Если они решат перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море и в конце концов Суэцкий канал, то у нас будут уже два… крупных заблокированных серьезных «узких места» наряду с Ормузским проливом… Открытие нового фронта на войне в дополнение к борьбе с Ираном и «Хезболлой»… вызовет в Израиле новые вопросы о целесообразности операций и о том, как правительство ведет эту войну.

Financial Times (Лондон, Великобритания) Ракетная атака хуситов — сигнал серьезной эскалации войны Если повстанцы активнее начнут принимать участие в войне, это может привести к еще большему нарушению судоходства по ключевым морским маршрутам и усилить давление на израильскую систему ПВО, в частности, сокращая ее запасы ракет-перехватчиков… В течение первых четырех недель войны США и Израиля против Ирана группировка держалась в стороне. Некоторые аналитики полагали, что расчет Ирана и состоял в том, чтобы держать хуситов в резерве… Внимание хуситов по-прежнему сосредоточено на «палестинской идее» и нанесении ударов по Израилю, а не по США… Они дают понять США и Саудовской Аравии, что не видят в них мишени для себя. По крайней мере пока.

NDTV (Нью-Дели, Индия) Ворота слез: следующий, после Ормуза, узкий проход, который может заставить плакать морских перевозчиков Баб-эль-Мандебский пролив на южной оконечности Красного моря теперь становится вторым фронтом в том, что эксперты называют самым серьезным сбоем на мировых энергетических рынках… С вступлением йеменских хуситов… риск масштабных нарушений в грузоперевозках растет… Баб-эль-Мандеб переводится с арабского как «Ворота слез»… Уже известно, как быстро меняются схемы грузоперевозок, когда доверие к маршруту падает. Нет необходимости в формальной блокаде. Одни только постоянные угрозы ударов ракет или дронов могут пустить суда в обход через мыс Доброй Надежды… В этом смысле Баб-эль-Мандеб теперь стал ключевым вторичным фактором давления после Ормуза.

The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль) Первый с начала войны удар хуситов по Израилю спровоцировал тревогу по всему Негеву Группировка продемонстрировала способность наносить удары по целям, расположенным далеко за пределами Йемена… и… останавливать морское судоходство в Красном море, что может еще больше усложнить ситуацию в мировой экономике. Притом что Ормузский пролив уже в значительной степени заблокирован, дополнительные перебои в коридоре Красного моря… только усилят давление на мировую торговлю… И несмотря на то что она неоднократно подвергалась американским и израильским ударам, по ней никак не видно, что ее можно сдержать.

The Time (Нью-Йорк, США) Йеменские хуситы вступили в войну в Иране Этим давно угрожали. Сейчас, когда группировка вступила в конфликт, был открыт новый фронт этого регионального конфликта… За месяц (прошедший с начала войны.— “Ъ”) иранские ответные удары обрушились на американские базы в Заливе, стратегическую инфраструктуру там и серьезно замедлили судоходство в Ормузском проливе. Эти удары оказали впечатляющее влияние на мировые цены на нефть и энергоносители. Они заставили взлететь американские цены на бензин. А теперь еще один пролив… Хуситы уже сыграли столь же огромную роль, подорвав мировое морское судоходство с ноября 2023-го по январь 2025 года, когда они атаковали более сотни торговых судов в Красном море в знак солидарности с палестинцами во время войны в Газе… Хуситы вполне могут повлиять на ход войны еще сильнее, нацелившись на морское судоходство в Красном море и попытавшись закрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Это усугубило бы и без того чрезвычайное влияние войны на цены на нефть и природный газ и всю мировую экономику… Удары в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, скорее всего, приведут к сбою трафика через Суэцкий канал, через который проходит 15% всей мировой морской торговли.

Подготовил Николай Зубов