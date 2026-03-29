В Дагестане восстановили электричество для 70% потребителей

В Дагестане энергетики восстановили электроснабжение для более 70% потребителей. В устранении последствий непогоды всего задействовали 112 бригад, 340 специалистов и 115 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В Махачкале, по данным властей, продолжается откачка воды с подтопленных подстанций и восстановление линий. В Хасавюртовском районе также продолжаются аварийно-восстановительные работы. В муниципалитетах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, в остальных городах и районах — режим повышенной готовности.

В то же время в Буйнакске активизировался оползневой процесс. Проведен подворовой обход, около 40 человек размещены во временных пунктах, остальные переехали к родственникам.

В Карабудахкенте из-за переполненного водохранилища существовала угроза обрушения дамбы и подтопления домов. Специалисты укрепили дамбы, угроза прорыва минимизирована, уровень воды спадает.

В связи с подтоплением Батаюртовской больницы Хасавюртовского района проведена эвакуация пациентов и медицинского персонала в центральную городскую больницу Хасавюрта.

В Буйнакском районе поврежден магистральный водовод в селе Манасаул. Временно прекращена подача питьевой воды, проводятся восстановительные работы, организован подвоз воды.

Кроме того, в Махачкале и Каспийске по результатам санитарно-гигиенического обследования водоочистных усилен режим водоподготовки. Отмечается, что республика обеспечена необходимым запасом жидкого хлора, эпидемиологическая ситуация остается стабильной и контролируемой.

Без энергоснабжения остаются жители 30 районов и частично четырех городов: Махачкала, Кизляр, Каспийск и Хасавюрт. Зафиксированы обрывы магистральных линий связи. Остаются закрытыми 16 участков автомобильных дорог, по шести из них движение в ограниченном режиме, по трем участкам — по объездному пути. Службой экстренного реагирования принято более 100 тыс. вызовов.

