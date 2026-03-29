Силы ПВО за сутки сбили 345 БПЛА и 13 авиационных бомб ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 13 управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Также поражены места запуска беспилотников дальнего действия и хранилище крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Всего, по данным ведомства, удары наносились в 143 районах.