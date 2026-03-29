ВС России ударили по месту хранения ракет большой дальности «Фламинго»

Российские военные поразили место хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также авиационную технику на украинских военных аэродромах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, под обстрел попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины. Также поражены места запусков беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Всего, по данным ведомства, удары наносились в 143 районах.