Автомобилист из Тольятти попал в Казани в ДТП с тремя погибшими

Авария, в которой погибли три жителя Самарской области, произошла в Казани ночью в воскресенье, 29 марта. Происшествие случилось в 1:31 (MSK) у дома №7 на улице Агрономическая. Об этом сообщает ГИБДД Казани.

По предварительной информации, житель Тольятти 1982 года рождения ехал за рулем автомобиля Lexus по улице Петербургской со стороны улицы Суконной в направлении улицы Назарбаева, пропустил поворот направо и врезался в бетонное ограждение. После этого машина опрокинулась и врезалась в пять припаркованных автомобилей (ВАЗ-2114, Honda, Toyota, Lada и Kia).

Части бетонной конструкции попали на проезжую часть улицы Назарбаева, и на них наехал двигавшийся мимо автомобиль Hyundai Creta. Кроме того, разлетевшиеся фрагменты бетона зацепили припаркованные машины Geely и Nissan.

После аварии автомобиль Lexus загорелся. Водитель машины и два его пассажира, жители Самарской области, погибли на месте происшествия. Горевший автомобиль оперативно потушили.

Георгий Портнов