Власти Свердловской области планируют открыть 20 центров здоровья для взрослых

В этом году откроются два центра здоровья для взрослых — в Екатеринбурге и Первоуральске (Свердловская область), сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем telegram-канале.

В планах властей — открыть еще 18 центров по всей области. По словам главы региона, это одно из направлений региональной программы «За медицину здорового долголетия».

«Цель проекта — увеличение продолжительности жизни уральцев. Безусловно, уже проводятся различные профилактические мероприятия: профосмотры, диспансеризация. И свердловчане все активнее пользуются этими возможностями, чтобы проверить здоровье. Новая программа позволит использовать в оценке состояния здоровья уральцев инновационные подходы: определение биологического возраста пациента, выявление факторов, ускоряющих старение, диагностику предрисков заболеваний. По результатам проверки пациент получит персональные рекомендации», — поделился Денис Паслер в своих соцсетях.