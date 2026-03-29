При пожаре в подмосковном Хотьково погиб годовалый ребенок

В городе Хотьково Сергиево-Посадского района Московской области произошел пожар в квартире, в результате которого погибла годовалая девочка. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, возгорание произошло 28 марта. После тушения пожара спасатели обнаружили тело ребенка. Двое других детей, шести и девяти лет, находившихся в квартире, смогли выбраться самостоятельно. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В прокуратуре уточнили, что в момент возгорания дети оставались без присмотра взрослых. Следователи проводят осмотр места происшествия, допросы и назначили необходимые экспертизы. Ход расследования взят на контроль Сергиево-Посадской городской прокуратурой.