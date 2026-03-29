В Оренбуржье сезон весенней охоты стартует в апреле

В апреле в Оренбургской области официально откроется сезон весенней охоты. Охота на селезней уток, гусей, токующих тетеревов и вальдшнепов будет проходить в строго установленные периоды в зависимости от зоны и вида дичи. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Для охотников южных районов области сезон на водоплавающую дичь стартует 4 апреля и продлится до 13 апреля. Северные территории Оренбуржья подключатся к охоте с 11 по 20 апреля.

Кроме того, с 10 апреля по 10 мая будет разрешена охота на селезней с использованием подсадной (манной) утки. С 18 по 27 апреля в регионе можно будет охотиться на боровую дичь (вальдшнеп и тетерев).

При этом охота на водоплавающую птицу будет разрешена исключительно из укрытия. Добор раненой дичи (подранков) можно проводить только в ограниченном радиусе: при охоте на селезней уток — не более 300 м от укрытия; при охоте на гусей — не более 500 м. Охотиться на живую подсадную утку могут не более двух человек.

Георгий Портнов