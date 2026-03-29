Губернатор пообещал помощь жителям загоревшегося дома в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал, что всем пострадавшим жителям загоревшегося дома окажут необходимую помощь. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Для жителей организован пункт временного размещения, на месте работают психологи МЧС. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь»,— сообщил губернатор. Причины начала возгорания он не раскрыл.

Ночью в Ярославле на улице Стачек загорелся многоквартирный дом на площади 700 кв. м. Сотрудники МЧС спасли 68 человек и несколько животных. По данным регионального управления ведомства, в пожаре пострадал один человек — его госпитализировали. Пожарные ликвидировали открытое горение.