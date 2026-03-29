Очерскую центральную районную больницу покидает главный врач

Главный врач Очерской центральной районной больницы (ЦРБ) Эмма Розанова покидает должность. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Фото: минздрав Прикамья

Госпожа Розанова пришла работать в Очерскую ЦРБ в 1992 году, карьеру начинала с должности участкового педиатра. Позже стала заместителем главного врача по детству и родовспоможению. В 2003 году была назначена заместителем главного врача по организационно-методической работе, спустя четыре года госпожа Розанова возглавила Очерскую ЦРБ.

В настоящее время Очерская ЦРБ обслуживает более 21 тыс. жителей. Это медицинское учреждение – одно из немногих в Пермском крае, где есть все узкие специалисты.