Аэропорт Самары дважды закрывали из-за угрозы атаки БПЛА

Угроза атаки вражеских беспилотников объявлялась в Самарской области ночью и утром в воскресенье, 29 марта. В связи с этим в аэропорту Курумоч дважды вводились ограничения на прием и отправление самолетов. Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В первый раз самарский аэропорт закрывался в воскресенье с 4:09 до 6:55 (MSK+1). Во второй раз ограничения в Курумоче вводились с 7:35 до 9:19.

Кроме того, из-за угрозы атаки БПЛА временно приостанавливал работу ульяновский аэропорт Баратаевка. Ограничения вводились с 3:34 до 6:55. В настоящее время Курумоч и Баратаевка работают в штатном режиме. Задерживается вылет из самарского аэропорта рейсов в Санкт-Петербург, Душанбе и Хургаду.

Георгий Портнов