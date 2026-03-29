БПЛА атаковали промышленное предприятие в Тольятти

Утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали промышленное предприятие в Тольятти с помощью БПЛА. Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

По предварительной информации, при атаке никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

В ночь на 29 марта на территории Самарской области дважды объявляли угрозу подлета БПЛА, а также два раза закрывали воздушное пространство над регионом. К 8:12 мск угрозу отменили, а ограничения сняли.